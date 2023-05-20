Джейкоб Рэмзи: «До матча были бы согласны на очко, а сейчас обидно»

«Астон Вилла» долго вела в счете в игре с «Ливерпулем», но пропустила гол перед окончанием матча. Автор мяча «вилланов» Джейкоб Рэмзи, забивший еще в первой половине встречи, раздосадован упущенной победой, он заявил, что перед началом игры был бы согласен на одно очко, но сейчас раздосадован.

- Перед матчам были согласны и на очко, учитывая форму «Ливерпуля». Но мы так долго вели в счете, упустили несколько шансов убить игру. Жаль, что не взяли три очка, теперь все решит игра с «Брайтоном», который также борется за еврокубки, - цитирует слова Рэмзи BBC Sport.