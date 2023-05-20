Фирмино забил 110-й гол за «Ливерпуль»

В предпоследнем туре английского чемпионата «Ливерпуль» не сумел переиграть «Астон Виллу», более того, хозяева с трудом ушли от поражения - спасительный гол Роберто Фирмино забил с передачи Мохамеда Салаха, переправив мяч в сетку в противостоянии с Тайроном Мингсом.

Таким получился юбилейный, сто десятый гол Фирмино за «Ливерпуль» с учетом всех турниров, в которых он играл за клуб.

В последнем туре «Ливерпуль», теоретически еще не растративший шанс на попадание в зону Лиги чемпионов, сыграет с «Саутгемптоном». Это случится двадцать восьмого мая, в следующее воскресенье.