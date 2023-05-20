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Каррагер: «Гвардиола задал высочайшую планку, «Манчестер Сити» выиграют требл»

20 Мая 2023 • 22:43 Комментировать (3)

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о чемпионстве «Манчестер Сити».

«Я думаю, что «Манчестер Сити» выиграют требл. Они являются безоговорочными фаворитами в матче с «Интером» и «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола задал высочайшую планку, с любым другим тренером они бы не добились такого, для меня именно Пеп имеет ключевое значение.

Сомневаюсь, что кто-то ещё может бросить вызов «Манчестер Сити», сейчас они находятся на совершенно другом уровне. Посмотрите на их состав, даже Фоден не является игроком основного состава, они делают прекрасные трансферы, это их и отличает от «Арсенала», - приводит слова Каррагера Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джейми Каррагер
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Комментарии (3)
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Vova52
21 Мая 2023 в 00:07
Пеп доказал,что он лучше всех.... Браво....
NOBODY
20 Мая 2023 в 23:38
Пепка - физрук!!!
Alexs
20 Мая 2023 в 22:53
Гвардиола -браво!
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