Каррагер: «Гвардиола задал высочайшую планку, «Манчестер Сити» выиграют требл»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о чемпионстве «Манчестер Сити».

«Я думаю, что «Манчестер Сити» выиграют требл. Они являются безоговорочными фаворитами в матче с «Интером» и «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола задал высочайшую планку, с любым другим тренером они бы не добились такого, для меня именно Пеп имеет ключевое значение.

Сомневаюсь, что кто-то ещё может бросить вызов «Манчестер Сити», сейчас они находятся на совершенно другом уровне. Посмотрите на их состав, даже Фоден не является игроком основного состава, они делают прекрасные трансферы, это их и отличает от «Арсенала», - приводит слова Каррагера Sky Sports.