Томас Франк: «Невероятно, сколь многого мы добились в этом сезоне»

В предпоследнем туре английского чемпионата «Брентфорд» обыграл на выезде лондонский «Тоттенхэм», чем очень доволен наставник клуба Томас Франк. Он наслаждается игрой и успехами своего клуба в заканчивающемся чемпионате.

- То, что мы сделали в этом сезоне, почти невероятно. Надеюсь, мы и закончим сезон на высокой ноте. Может, даже повезет попасть в Европу. Но даже финиш в первой десятке - это очень мощный результат. Отличный владелец клуба, фантастические игроки, невероятные сотрудники клуба, все работали в одном направлении, что и привело к успехам, - цитирует Франка BBC Sport.