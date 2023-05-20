Гюндоган: «Это был сезон, который я никогда не забуду»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о чемпионстве «горожан».

«Помочь клубу выиграть третье чемпионство подряд – это нечто особенное. Английская Премьер-лига без сомнений является самой конкурентоспособной лигой в мире – это обо всём говорит. У нас очень талантливая команда, быть капитаном такой команды является привилегией.

Хотел бы поблагодарить Гвардиолу, персона и всех, кто работает в клубе. Каждый день люди делают всё для нас, чтобы мы добивались успеха. Мы не смогли бы выиграть этот титул без их помощи. Это был сезон, который я никогда не забуду. «Манчестер Сити» ожидают ещё большие успехи в будущем», - цитирует Гюндогана BBC.