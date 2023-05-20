Клопп высказался об уходе Фирмино и Милнера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об уходе из клуба по окончании сезона Роберто Фирмино и Джеймса Милнера.

«Думаю, что в матче против «Астон Виллы» Милнер и Фирмино за двадцать минут показали, кем они являются, и почему мы их любим. Эти ребята усилят любой клуб, Милнер может дать интенсивность, а Фирмино один из лучших футболистов по игре между линиями. Нам будет их не хватать, но большинству прекрасных историй суждено заканчиваться», - приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

Отметим, что «Ливерпуль» рискует не сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, шансы на это перед последним туром очень велики.