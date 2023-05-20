Эмери: «Если вы хотите обыграть «Ливерпуль», то должны хорошо обороняться»

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал результат матча с «Ливерпулем» (1:1).

«Команда провела отличный матч и показала отличную самоотдачу. Если вы хотите победить в гостях у «Ливерпуля», то должны здорово обороняться. Первый тайм мы провели здорово, но во второй половине они атаковали лучше, с точки зрения тактики всё поменялось.

Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые всегда поддерживают нас в гостевых матчах, надеюсь, что они наслаждаются нашей игрой

У нас остался лишь один матч, сделаем всё, чтобы дома порадовать фанатов победой над «Брайтоном», - приводит слова Эмери BBC.