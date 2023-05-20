​Милнер: «Надеюсь, ещё вернусь сюда»

Домашний матч «Ливерпуля» с «Астон Виллой» стал последним на глазах родной публики для Джеймса Милнера, он покидает клуб после восьми лет службы ему. После игры Милнер прокомментировал ее итоги.

- Это был особый момент. Мне повезло провести столько времени тут. Может, я еще вернусь. Мы выиграли за это время самый вожделенный трофей - чемпионат. Когда это получилось, нас переполняли необычайные эмоции. Я провел невероятное время ту. Я счастлив и доволен своей работой. Осталась еще одна игра, может, нам удастся победить, - цитирует слова игрока BBC Sport.

Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.