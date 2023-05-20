Клопп – о ничьей с «Астон Виллой»: «Закономерный результат»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча с «Астон Виллой» (1:1).

«Первый тайм походил на суматоху, всё происходило слишком быстро, соперник заработал пенальти, не забил его, а затем забили с игры. Мы смогли вернуться в игру, но всё закончилось ничьёй, которая нас точно не устраивает, но это закономерный результат.

Отменённый гол? Я спросил судью, он сказал, что это его субъективное видение ситуации, не могу с ним согласиться», - приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвёртым «Манчестер Юнайтед» на три очка, при этом подопечные Клоппа сыграли на матч больше.