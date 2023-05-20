Маротта: «Сделаем всё, чтобы усложнить задачу «Манчестер Сити»

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Для нас большая честь выйти в финал главного клубного турнира, мы будем биться до последнего в матче с «Манчестер Сити». Мы выйдем на этот финал с высоко поднятой головой.

Гвардиола сказал, что матч с «Интером» не будет подарком? Он прав, мы не являемся легким соперником, сделаем всё, чтобы усложнить им задачу», - приводит слова Маротты Sport Mediaset.

Финал Лиги чемпионов будет сыгран в Турции 10 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.