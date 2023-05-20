«Ливерпуль» почти согласовал контракт с чемпионом мира

Летом в составе «Ливерпуля» намечается перестройка. Из клуба точно уйдут Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джеймс Милнер, то есть мерсисайдцам определённо нужно усиливать центр поля.

Всё идёт к тому, что на «Энфилд» переедет Алексис Макаллистер. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» почти согласовал условия личного контракта с 24-летним полузащитником. Осталось уладить некоторые детали.

Отмечается, что проблем с выкупом Макаллистера у «Брайтона» «Ливерпуль» не испытает.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года Алексис Макаллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.