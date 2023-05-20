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Тен Хаг: «Меня не волнуют результаты «Ливерпуля»

20 Мая 2023 • 20:25 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Астон Вилла
окончен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал гостевую победу над «Борнмутом» (1:0).

«Мы должны были забить второй гол и спокойно доиграть этот матч, но сейчас уже ничего не поменять.

Каземиро забил важнейший гол, мы здорово играли в первые 25 минут, не давая продышаться сопернику.

Де Хеа? Да, несколько недель назад он допустил досадную ошибку, но ошибиться может каждый, в этом нет ничего страшного. Сегодня Давид сделал несколько отличных сейвов, но важно отметить и всю команду, у нас защищаются одиннадцать игроков, именно поэтому мы часто играем на ноль.

«Ливерпуль» потерял очки? Меня это не волнует, мы должны продолжать делать свою работу», - приводит слава тен Хага BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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