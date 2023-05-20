«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» максимально близки к Лиге чемпионов

В субботу «Ливерпулю» не удалось обыграть «Астон Виллу» - матч завершился вничью со счётом 1:1. В теории команда Юргена Клоппа ещё может получить билет в Лигу чемпионов на следующий сезон, но на практике шансы мерсисайдцев очень низкие.

На третьем месте в АПЛ на текущий момент идёт «Ньюкасл» (69 очков в 36 матчах, разница голов +35), на четвёртом – «Манчестер Юнайтед» (69 очков в 36 матчах, разница голов +11), а на пятом – «Ливерпуль» (66 очков в 37 матчах, разница голов +28).

«Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед» для выхода в Лигу чемпионов достаточно набрать по одному очку в двух оставшихся матчах. «Ливерпулю» же нужна своя победа и поражения хотя бы одного из конкурентов, при которых мерсисайдцы окажутся выше по разности голов.

«Ньюкаслу» осталось сыграть против «Лестера» и «Челси». «Манчестер Юнайтед» будет играть с «Челси» и «Фулхэмом». «Ливерпуль» сразится с «Саутгемптоном».