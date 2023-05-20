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Гол Фирмино на 89-й минуте оставил «Ливерпулю» надежду на Лигу чемпионов

20 Мая 2023 • 19:05 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Астон Вилла
окончен

В ключевом матче 37-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал соседей по таблице из «Астон Виллы». «Красных» устраивало только продление победной серии. В середине первого тайма Олли Уоткинс заработал пенальти, но с точки пробил мимо ворот. Но достаточно быстро гости добились своего, после наброса мяча на дальнюю штангу здорово сыграл головой Джакоб Рамси - 1:0. Ливерпульцы отыгрались во время штурма ворот в начале второго тайма, но гол Коди Гакпо отменен из-за офсайда. Лишь на 89-й минуте Роберто Фирмино спас для мерсисайдцев ничью и, возможно, сезон - 1:1. В 38-м туре им нужно побеждать и надеяться на поражение «МЮ». Бирмингемцы - седьмые.

Протокол игры  
Ливерпуль1:1Астон Вилла
  27'Рамси Джакоб (0:1)
(1:1) Фирмино Роберто89'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  66'Конате Ибраима  20'Ван Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 72' (Милнер Джеймс ( 72') Хендерсон Джордан 72' (Фирмино Роберто ( 72') Фабиньо Энрике  80' 81' (Эллиотт Харви ( 81') Джонс Кёртис 63' (Жота Диогу ( 63') Салах МохамедГакпо КодиДиас Луис 72' (Цимикас Костас ( 72')
Запасные: Гомес ДжоКеллехер КаомхинКарвалью ФабиуМатип Жоэль
Мартинес Эмилиано  77'Кэш МэттиКонса ЭзриМингс Тайрон  45'Динь Люка  53' 53' (Янг Эшли ( 53'  90') Макгинн ДжонКамара Бубакар IСоарес Дуглас 87' (Дендонкер Леандер ( 87') Рамси ДжакобБэйли Леон 53' (Морено Алекс ( 53'Буэндия Эмилиано 65') Уоткинс Олли 86' (Дуран Джон ( 86')
Запасные: Синисало ВильямиОльсен РобинЧамберс КалумТраоре Бертран
20 мая. Стадион "Энфилд".

 

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Ливерпуль Астон Вилла
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