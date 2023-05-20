Гол Фирмино на 89-й минуте оставил «Ливерпулю» надежду на Лигу чемпионов

В ключевом матче 37-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал соседей по таблице из «Астон Виллы». «Красных» устраивало только продление победной серии. В середине первого тайма Олли Уоткинс заработал пенальти, но с точки пробил мимо ворот. Но достаточно быстро гости добились своего, после наброса мяча на дальнюю штангу здорово сыграл головой Джакоб Рамси - 1:0. Ливерпульцы отыгрались во время штурма ворот в начале второго тайма, но гол Коди Гакпо отменен из-за офсайда. Лишь на 89-й минуте Роберто Фирмино спас для мерсисайдцев ничью и, возможно, сезон - 1:1. В 38-м туре им нужно побеждать и надеяться на поражение «МЮ». Бирмингемцы - седьмые.