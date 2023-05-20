Гол Фирмино на 89-й минуте оставил «Ливерпулю» надежду на Лигу чемпионов

В ключевом матче 37-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал соседей по таблице из «Астон Виллы». «Красных» устраивало только продление победной серии. В середине первого тайма Олли Уоткинс заработал пенальти, но с точки пробил мимо ворот. Но достаточно быстро гости добились своего, после наброса мяча на дальнюю штангу здорово сыграл головой Джакоб Рамси - 1:0. Ливерпульцы отыгрались во время штурма ворот в начале второго тайма, но гол Коди Гакпо отменен из-за офсайда. Лишь на 89-й минуте Роберто Фирмино спас для мерсисайдцев ничью и, возможно, сезон - 1:1. В 38-м туре им нужно побеждать и надеяться на поражение «МЮ». Бирмингемцы - седьмые.
Протокол игры
|27'Рамси Джакоб (0:1)
|(1:1) Фирмино Роберто89'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент• 66'Конате Ибраима• 20'Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю72' (Милнер Джеймс (72') •Хендерсон Джордан72' (Фирмино Роберто (72') •Фабиньо Энрике 80'81' (Эллиотт Харви (81') •Джонс Кёртис63' (Жота Диогу (63') •Салах Мохамед•Гакпо Коди•Диас Луис72' (Цимикас Костас (72')
Запасные: Гомес Джо•Келлехер Каомхин•Карвалью Фабиу•Матип Жоэль
Мартинес Эмилиано• 77'Кэш Мэтти•Конса Эзри•Мингс Тайрон• 45'Динь Люка 53'53' (Янг Эшли (53') • 90'Макгинн Джон•Камара Бубакар I•Соарес Дуглас87' (Дендонкер Леандер (87') •Рамси Джакоб•Бэйли Леон53' (Морено Алекс (53'•Буэндия Эмилиано65') •Уоткинс Олли86' (Дуран Джон (86')
20 мая. Стадион "Энфилд".
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