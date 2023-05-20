В Англии смеются над кругом почёта «Тоттенхэма»

В субботу «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Брентфорда» с результатом 1:3. Это была последняя домашняя игра сезона, и «шпоры» после финального свистка совершили круг почёта перед трибунами. В социальных сетях английские фанаты посмеялись над этим действом, учитывая не только результат, но и тот факт, что многие болельщики покинули трибуны. Оставшиеся же фанаты не стеснялись освистывать команду, и на стадионе даже пришлось увеличивать громкость музыки. Такой круг почёта в соцсетях называют позорным.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда рискует остаться без еврокубков на следующий сезон.

«Тоттенхэм» забил и пропустил более 60 голов – это второй случай в истории АПЛ из 38 туров