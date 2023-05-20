Моура расплакался после поражения «Тоттенхэма»

В субботу «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Брентфорда» на своём поле со счётом 1:3. После финального свистка нападающий Лукас Моура расплакался. Для бразильца это был последний домашний матч за «шпор». 30-летний футболист пустил слезу прямо на поле, куда к нему вышли члены семьи.

Несколько дней назад «Тоттенхэм» объявил об уходе Лукаса Моуры по завершению сезона. За лондонский клуб бразилец выступал с конца января 2018 года. С тех пор Моура провёл за «шпор» 220 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 27 результативных передач на партнёров.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.