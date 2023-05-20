Защитник Гарри Магуайр наверняка сменит клубную прописку ближайшим летом. Как сообщает Football Transfers, 30-летний защитник может продолжить карьеру в Лондоне. Так, интерес к футболисту проявляют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

На текущий момент вариант с «Тоттенхэмом» кажется более вероятным, однако с приходом в северный Лондон нового тренера ситуация может измениться.

Отмечается, что сумма трансфера Магуайра может составить около 40 миллионов фунтов (примерно 46 миллионов евро).

Стоит сказать, что в последнее время Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой за свои ошибки на поле.