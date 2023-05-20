Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Магуайра есть два варианта в Лондоне слухи

20 Мая 2023 • 17:48 Комментировать

Защитник Гарри Магуайр наверняка сменит клубную прописку ближайшим летом. Как сообщает Football Transfers, 30-летний защитник может продолжить карьеру в Лондоне. Так, интерес к футболисту проявляют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

На текущий момент вариант с «Тоттенхэмом» кажется более вероятным, однако с приходом в северный Лондон нового тренера ситуация может измениться.

Отмечается, что сумма трансфера Магуайра может составить около 40 миллионов фунтов (примерно 46 миллионов евро).

Стоит сказать, что в последнее время Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой за свои ошибки на поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брентфорд Брентфорд
1
3
1.87 3.95 3.95
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
4.90 4.20 1.67
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
1
1
1.57 4.60 5.40
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон Эвертон
1
1
2.21 3.30 3.55
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
2
2.31 3.60 3.05
Видео
20.05.23 в 19:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Арсенал Арсенал
5.60 4.50 1.56
Видео
21.05.23 в 15:30
Вест Хэм Вест Хэм
Лидс Лидс
2.09 3.70 3.45
Видео
21.05.23 в 16:00
Брайтон Брайтон
Саутгемптон Саутгемптон
1.42 5.00 7.20
Видео
21.05.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
1.32 5.60 9.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
19:05 · Англия. Премьер-лига
Гол Фирмино на 89-й минуте оставил «Ливерпулю» надежду на Лигу чемпионов
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ушёл от поражения в игре с «Вулверхэмптоном», забив на 90+10 минуте
19:01 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, считает ли он текущий сезон провальным для «Арсенала»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» и «Кристал Пэлас» выдали боевую ничью
18:44 · Англия. Премьер-лига
В Англии смеются над кругом почёта «Тоттенхэма»
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» огласил состав на матч с «Ноттингем Форест»
18:24 · Англия. Премьер-лига
Моура расплакался после поражения «Тоттенхэма»
18:07 · Англия. Премьер-лига
Агент Заха посетил матч «Фенербахче» - «Трабзонспор»
17:55 · Англия. Премьер-лига
АПЛ поздравила де Хеа с завоеванием «Золотой перчатки»
17:48 · Англия. Премьер-лига
У Магуайра есть два варианта в Лондоне слухи
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» забил и пропустил более 60 голов – это второй случай в истории АПЛ из 38 туров
17:19 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выиграл лишь два матча после ухода Конте
17:13 · Англия. Премьер-лига
На стадионе «Тоттенхэма» пытались заглушить свист музыкой
16:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уступил «Брентфорду», провалив второй тайм
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 2
Все новости
Рекомендуем