Анчелотти выбрал нового топ-игрока в нападение «Реала»

Карим Бензема выходит на закат карьеры, поэтому «Реалу» ближайшим летом важно подписать центрального нападающего. Мадридский клуб слухи то и дело связывают с форвардами, в частности с Роберто Фирмино и Хулианом Альваресом. Впрочем, называются и другие фамилии.

Как сообщает Defensa Central, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб подписал летом Ришарлисона. Анчелотти ранее работал с бразильцем в «Эвертоне» и прекрасно знает его возможности.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ришарлисона в 55 миллионов евро. Действующий контракт 26-летнего бразильца с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2027 года.

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