«Тоттенхэм» забил и пропустил более 60 голов – это второй случай в истории АПЛ из 38 туров

В субботу «Тоттенхэм» разочаровал армию своих болельщиков. В родных стенах «шпоры» проиграли «Брентфорду» с результатом 1:3.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У команды сейчас 66 забитых и 62 пропущенных мяча.

Как сообщает Opta, это только второй случай в эпоху сезонов Премьер-лиги из 38 туров, когда команда забила и пропустила больше 60 голов. Любопытно, что первый такой случай имел место быть в сезоне 2007/2008, и тоже с «Тоттенхэмом» (66 забитых, 61 пропущенный). Тогда «шпоры» заняли итоговое 11-е место.

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