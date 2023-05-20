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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» выиграл лишь два матча после ухода Конте

20 Мая 2023 • 17:19 Комментировать
Тоттенхэм
1:3
Брентфорд
окончен

Лондонский «Тоттенхэм» в очередной раз потерпел поражение в матче 37-го тура Английской премьер-лиги от «Брентфорда» (1:3). Это поражение стало для «шпор» уже пятым после отставки Антонио Конте с поста главного тренера команды. Всего после ухода итальянского специалиста «Тоттенхэм» провел девять матчей, в которых одержал две победы, два раза сыграл вничью и пять раз проиграл.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 57 очков. В последней игре сезона «шпоры» встретятся в гостях с «Лидсом». Матч пройдет 28 мая и начнется в 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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