«Тоттенхэм» выиграл лишь два матча после ухода Конте

Лондонский «Тоттенхэм» в очередной раз потерпел поражение в матче 37-го тура Английской премьер-лиги от «Брентфорда» (1:3). Это поражение стало для «шпор» уже пятым после отставки Антонио Конте с поста главного тренера команды. Всего после ухода итальянского специалиста «Тоттенхэм» провел девять матчей, в которых одержал две победы, два раза сыграл вничью и пять раз проиграл.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 57 очков. В последней игре сезона «шпоры» встретятся в гостях с «Лидсом». Матч пройдет 28 мая и начнется в 18:30 по мск.