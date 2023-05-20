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На стадионе «Тоттенхэма» пытались заглушить свист музыкой

20 Мая 2023 • 17:13 Комментировать
Тоттенхэм
1:3
Брентфорд
окончен

В субботу «Тоттенхэм» проводил последний домашний матч в сезоне – против «Брентфорда». «Шпоры» быстро забили усилиями Гарри Кейна, но во втором тайме «пчёлы» ответили тремя результативными ударами. После финального свистка на табло горел счёт 1:3.

Как сообщает в социальных сетях журналист Аласдер Голд, после игры футболисты «Тоттенхэма» поблагодарили фанатов, которые не ушли со стадиона. При этом на арене очень громко, на некомфортном уровне, играла музыка.

Вероятно, сотрудники стадиона повысили громкость музыки, чтобы заглушить возможный свист с трибун.

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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