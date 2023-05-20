«Тоттенхэм» уступил «Брентфорду», провалив второй тайм

В 37-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против «Брентфорда» и сам похоронил свои еврокубковые шансы, проведя очередной неудачный матч. При этом начало было отличным для «шпор», Гарри Кейн здорово стрельнул в касание после разыгранного штрафного. Эмерсон почти наверняка бил головой, но защитник у ленточки головой перехватил полет мяча. Во втором тайме перевес лондонцев превратился в пыль. Брайан Мбеумо прорвался в штрафную и сравнял счет. Вскоре он же в быстрой атаке получил пространство для маневра и снова метко пробил, дубль. Под конец игры Йоан Висса выскочил один на один с голкипером и обыграл его - 3:1.

«Брентфорд» закрепился на девятом месте, у соперника на один балл больше.