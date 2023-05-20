«Тоттенхэм» уступил «Брентфорду», провалив второй тайм

В 37-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против «Брентфорда» и сам похоронил свои еврокубковые шансы, проведя очередной неудачный матч. При этом начало было отличным для «шпор», Гарри Кейн здорово стрельнул в касание после разыгранного штрафного. Эмерсон почти наверняка бил головой, но защитник у ленточки головой перехватил полет мяча. Во втором тайме перевес лондонцев превратился в пыль. Брайан Мбеумо прорвался в штрафную и сравнял счет. Вскоре он же в быстрой атаке получил пространство для маневра и снова метко пробил, дубль. Под конец игры Йоан Висса выскочил один на один с голкипером и обыграл его - 3:1.
«Брентфорд» закрепился на девятом месте, у соперника на один балл больше.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри8'
|50'Мбеумо Брайан (1:1)
|62'Мбеумо Брайан (1:2)
|88'Висса Йоан (1:3)
Форстер Фрейзер•Эмерсон Жуниор75' (Ришарлисон (75') •Санчес Давинсон•Ленгле Клеман•Дэвис Бен85' (Перишич Иван (85') •Данджума Арно66' (Лукас Моура (66') •Биссума Ив• 45'Скипп Оливер•Хын-Мин Сон•Кулушевски Деян75' (Порро Педро (75') •Кейн Гарри
Райя Давид•Хикки Аарон89' (Расмуссен Мадс (89') •Пиннок Итан•Ми Бен•Генри Рико• 68'Ониика Фрэнк46' (Дамсгор Миккель (46') •Янельт Витали•Йенсен Матиас72' (Баптист Шендон (72') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан89' (Дасилва Джош (89') •Шаде Кевин78' (Йоргенсен Матиас Занка (78')
20 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Бан пользователя