«Ливерпуль» огласил состав на игру с «Астон Виллой»

В одном из субботних матчей 37-го тура Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» будет принимать «Астон Виллу». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп включил в стартовый состав следующих исполнителей:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Салах, Гакпо, Диас.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице английского чемпионата. Команда Клоппа сохраняет шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов, хотя они невелики.

Матч «Ливерпуль» - «Астон Вилла» стартует на «Энфилде» в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.