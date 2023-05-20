Фанаты выступили против председателя «Тоттенхэма»

В субботу «Тоттенхэм» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Брентфорда». По ходу игры фанаты «шпор» выступили против председателя клуба Даниэля Леви.

«Леви – на выход!» - скандировали болельщики, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Мэтт Лоу.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Шпоры» не имеют шансов на финиш в зоне Лиги чемпионов, но борются за место в Лиге Европы.

Добавим, что сейчас «Тоттенхэм» ищет нового тренера для команды. Ещё в конце марта клуб попрощался с Антонио Конте.