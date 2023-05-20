Кейн – второй игрок в истории АПЛ, забивший 10 голов за сезон в лондонских дерби

Прямо сейчас в рамках 37 тура АПЛ продолжается игра «Тоттенхэма» и «Брентфорда». Благодаря голу своего лидера и капитана Гарри Кейна «шпоры» ведут со счётом 1:0 перед началом второй половины встречи.

По информации Opta Sports, английский форвард сегодня отметился необычным достижением. Он стал вторым игроком в истории Английской премьер-лиги, который десять раз поразил ворота лондонских команд во всех дерби за один сезон. «Брентфорд», напомним, представляет отдалённую западную часть Лондона.

Первым игроком с таким достижением был бывший нидерландский игрок «Челси», «Лидса» и других команд Джимми Флойд Хассельбайнк. Он установил его в сезоне-2001/02.

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