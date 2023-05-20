«Бавария» не собирается продавать Киммиха и Гравенберха

В преддверии открытия трансферного окна европейские гранды проявляют интерес к нескольким футболистам «Баварии» - к Йозуа Киммиху и Райану Гравенберху. Впрочем, мюнхенцы не собираются продавать этих игроков ближайшим летом. Об этом авторитетный инсайдер Кристиан Фальк сообщил через CaughtOffside.

«Бавария» не продаст Киммиха. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» будет нелегко заполучить Гравенберха. «Бавария» не хочет продавать нидерландца», о чём ранее также был проинформирован «Ливерпуль», - сообщил Фальк.

Стоит сказать, что Гравенберх недоволен количеством игрового времени в «Баварии», о чём ранее он сообщал публично.