«Ньюкасл» лидирует в борьбе за защитника «Арсенала»

Защитник Киран Тирни наверняка покинет «Арсенал» в летнее трансферное окно. 25-летний шотландец хочет получать больше игрового времени, а после подписания «канонирами» Александра Зинченко возможности Тирни стали ограниченными.

Как сообщает Football Insider, лидером в борьбе за подписание Тирни является «Ньюкасл». При этом «сороки» столкнутся с конкуренцией со стороны «Астон Виллы».

Киран Тирни оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 25 миллионов евро.

«Ньюкасл» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда имеет хорошие шансы на выход в Лигу чемпионов.