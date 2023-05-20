«Реал» нацелился на игрока «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» ближайшим летом будет пытаться подписать качественного футболиста на острие атаки. Как сообщает Fichajes, на радаре мадридского гранда находится нападающий Хулиан Альварес из «Манчестер Сити».

Отмечается, что «Реал» в настоящий момент ищет преемника для Карима Бензема. Француз постепенно выходит на закат футбольной карьеры.

Хулиан Альварес играет за «Манчестер Сити» с прошлого лета. В 46 матчах за клуб аргентинец забил 16 голов и отдал пять голевых передач. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Альвареса в 50 миллионов евро.

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