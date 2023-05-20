«Реал» выбрал топ-форварда на замену Бензема

В летнее трансферное окно «Реал» ставит перед собой задачу по подписанию нападающего, который мог бы конкурировать с Каримом Бензема, а впоследствии и заменить француза.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, в качестве основного кандидата на усиление центра нападения «сливочные» определили Роберто Фирмино.

По завершению нынешнего сезона Фирмино покинет «Ливерпуль», о чём уже было объявлено. Контракт 31-летнего бразильца на «Энфилде» истекает, то есть подписать форварда ближайшим летом можно будет бесплатно.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Роберто Фирмино забил 11 голов в 33 матчах за «Ливерпуль».