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«Реал» выбрал топ-форварда на замену Бензема

20 Мая 2023 • 13:57 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно «Реал» ставит перед собой задачу по подписанию нападающего, который мог бы конкурировать с Каримом Бензема, а впоследствии и заменить француза.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, в качестве основного кандидата на усиление центра нападения «сливочные» определили Роберто Фирмино.

По завершению нынешнего сезона Фирмино покинет «Ливерпуль», о чём уже было объявлено. Контракт 31-летнего бразильца на «Энфилде» истекает, то есть подписать форварда ближайшим летом можно будет бесплатно.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Роберто Фирмино забил 11 голов в 33 матчах за «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карим Бензема Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Мая 2023 в 14:07
ай дундук-перец, а ка жеж холанд и мбапа.. усё, тю-тю?.. А-ха-ха-ха! )))
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