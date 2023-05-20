Ротен высказался о возможном трансфере Бернарду Силвы в «ПСЖ»

Экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен дал комментарий по поводу возможного трансфера Бернарду Силвы в парижский клуб из «Манчестер Сити».

«Бернарду Силва совершил бы огромную ошибку, если бы перешёл в «ПСЖ» только из экономических соображений и условий жизни. Я уверен, что «ПСЖ» готов подписать его, потому что он звезда. Он тот игрок, который лучшего всего отражает то, что Гвардиола хочет показывать на поле. У этого игрока есть класс.

Президент и эмир не должны заниматься созданием команды. Они просто подписывают имена. Им нравится Бернарду Силва, и деньги для них не проблема. Но они не думают о Бернарду Силве через призму создания команды», - сказал Ротен RMC Sport.