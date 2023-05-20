Болбой, которого 10 лет назад ударил Азар, вошёл в число богатейших молодых людей Великобритании

В 2013 году в Англии проходил матч Кубка лиги между «Суонси» и «Челси». По ходу игры болбой Чарли Морган затягивал время, и Эден Азар, пытаясь выбить мяч у 17-летнего парня, ударил его. За это действие бельгийский футболист получил красную карточку.

Прошло 10 лет, и теперь Морган вошёл в список из 35 самых богатых людей в Великобритании в возрастной категории до 35 лет, который был составлен изданием The Times. Состояние Чарли оценивается в 55 миллионов фунтов. В своё время он создал бренд водки премиум-класса вместе со школьным другом.

Стоит сказать, что водку этого бренда рекламировал даже Роналдиньо.