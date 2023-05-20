Даниэль Леви: «Хотим, чтобы фанаты «Тоттенхэма» приходили на футбол, от которого получают удовольствие»

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви поделился ожиданиями от следующего сезона. Напомним, перед стартом новой кампании «шпорам» необходимо назначить нового спортивного директора и главного тренера. Среди кандидатов на должность наставника – безработный Луис Энрике и Арне Слот из роттердамского «Фейеноорда».

«Перед стартом нового сезона мы неустанно будем работать над тем, чтобы команда в будущем добилась успеха на поле. Хотим, чтобы фанаты «Тоттенхэма» приходили на футбол, от которого получают удовольствие. Каждый элемент деятельности клуба направлен на достижение поставленной цели», – цитирует Леви журналист Фабрицио Романо.