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Тен Хаг отреагировал на уход Джонса из «Манчестер Юнайтед»

20 Мая 2023 • 12:15 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об уходе защитника Фила Джонса из клуба.

«У Фила была прекрасная карьера в «Юнайтед». Он выиграл АПЛ, Кубок, Лигу Европы. Также Джонс принял участие в двух чемпионатах мира. Это очень хорошая карьера. Он может оглянуться назад с чувством гордости. Хочу пожелать ему всего самого хорошего», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

Джонс выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. 31-летний защитник принял участие в 229 матчах за манкунианцев, в которых отметился шестью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фил Джонс Эрик тен Хаг
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