Фирмино: «Я не мог найти взаимопонимание с Бренданом Роджерсом»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вспомнил о своём начале карьеры на «Энфилде». Бразилец, в частности, высказался о взаимоотношениях с бывшим тренером «скаузеров» Бренданом Роджерсом, который возглавлял команду на момент прихода Фирмино из «Хоффенхайма» в 2015 году.

«Я не мог найти взаимопонимание с Бренданом Роджерсом насчёт своей позиции на поле. Затем команду возглавил Юрген Клопп, который начал использовать меня в роли ложной девятки. Я всегда наслаждался игрой на этой позиции», – цитирует Фирмино Anfield Watch.

Напомним, Фирмино покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента в конце сезона. Сегодня состоится прощальный матч бразильца на «Энфилда».