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Фирмино: «Я не мог найти взаимопонимание с Бренданом Роджерсом»

20 Мая 2023 • 10:51 Комментировать
Ливерпуль
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Через 5 ч. 1 мин.

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вспомнил о своём начале карьеры на «Энфилде». Бразилец, в частности, высказался о взаимоотношениях с бывшим тренером «скаузеров» Бренданом Роджерсом, который возглавлял команду на момент прихода Фирмино из «Хоффенхайма» в 2015 году.

«Я не мог найти взаимопонимание с Бренданом Роджерсом насчёт своей позиции на поле. Затем команду возглавил Юрген Клопп, который начал использовать меня в роли ложной девятки. Я всегда наслаждался игрой на этой позиции», – цитирует Фирмино Anfield Watch.

Напомним, Фирмино покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента в конце сезона. Сегодня состоится прощальный матч бразильца на «Энфилда».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино Брендан Роджерс
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