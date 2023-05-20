Александер-Арнольд: «Милнер – невероятно недооценённый игрок»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александре-Арнольд оценил качества своего одноклубника Джеймса Милнера, который сегодня проведёт прощальный матч на «Энфилде» против «Астон Виллы». В конце сезона англичанин уйдёт на правах свободного агента и подпишет контракт с «Брайтоном».

«Милнер – невероятно недооценённый игрок. В техническом плане это один из лучших футболистов, с которым я играл. Он привносит много качеств в команду благодаря своим лидерским качествам. Джеймс безжалостен во всём, что делает. Вряд ли я когда-нибудь ещё сыграю с подобным игроком. Наверно, это лучший комплимент, который я могу ему сделать», – цитирует Трента The Athletic.