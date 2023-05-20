Алексис Санчес может перейти в топ-клуб АПЛ

34-летний чилийский форвард Алексис Санчес, выступающий за «Марсель», может вернуться в Английскую премьер-лигу, рапортует AS.

В подписании южноамериканца заинтересован лондонский «Арсенал». Стоит напомнить, что Санчес выступал за «канониров» с 2014 по 2018 год. Конкурентом лондонского клуба в споре за Алексиса считается «ПСЖ». Парижане рассматривают кандидатуру чилийца в качестве замены аргентинцу Лионелю Месси, который с большой долей вероятности уйдет летом.

Алексис может достаться новому клубе бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «Марселем» истекает по окончании нынешнего сезона.