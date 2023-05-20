«Тоттенхэм» выбирает между двумя тренерами

Лондонский «Тоттенхэм» определился с двумя главными кандидатами на пост наставника команды. Согласно сведениям журналистов The Telegraph, в шорт-листе «шпор» находятся Луис Энрике и Арне Слот.

Ранее в СМИ сообщалось, что пост главного тренера лондонского коллектива может занять немецкий специалист Юлиан Нагельсманн, однако сделка сорвалась.

До завершения нынешнего сезона руководить командой будет Райан Мэйсон.

Энрике в настоящий момент находится в статусе безработного. Он покинул сборную Испании после окончания чемпионата мира – 2022. Что касается Слота, то он занимает пост главного тренера нидерландского «Фейеноорда».