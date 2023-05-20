Определился круг претендентов на звание лучшего тренера сезона в Англии

Определился круг специалистов, которые претендуют на должность лучшего наставника года. Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, в список входит и наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби, который возглавил команду по ходу сезона и поднял ее на шестое место в турнирной таблице.

Помимо него, фигурируют также наставник «Арсенала» Микель Артета, другой испанский спец Унаи Эмери (также, как и де Дзерби, пришедший по ходу сезона), Марку Силва из «Фулхэма», а также, конечно же, Хосеп Гвардиола со своим уничтожающим все и вся «Манчестер Сити».

До конца сезона остаются, напомним, два тура АПЛ.