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Саутгейт решил не вызывать игроков «Манчестер Сити» на игру с Мальтой

20 Мая 2023 • 04:39 Комментировать

В июне сборной Англии предстоят два матча в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года - со сборной Мальты 16 числа и через три дня с Северной Македонией. Наставник английской сборной Гарет Саутгейт решил не вызывать на матч с мальтийцами английских игроков «Манчестер Сити».

Дело в том, что перед этим, десятого июня, клубу предстоит сыграть финал Лиги чемпионов с «Интером». И Саутгейт решил предоставить дополнительный отдыъ Кайлу Уокеру, Джону Стоунзу, Джеку Грилишу и Кэлвину Филлипсу.

Они будут вызваны, однако, на матч с Северной Македонией девятнадцатого июня.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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