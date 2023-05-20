Саутгейт решил не вызывать игроков «Манчестер Сити» на игру с Мальтой

В июне сборной Англии предстоят два матча в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года - со сборной Мальты 16 числа и через три дня с Северной Македонией. Наставник английской сборной Гарет Саутгейт решил не вызывать на матч с мальтийцами английских игроков «Манчестер Сити».

Дело в том, что перед этим, десятого июня, клубу предстоит сыграть финал Лиги чемпионов с «Интером». И Саутгейт решил предоставить дополнительный отдыъ Кайлу Уокеру, Джону Стоунзу, Джеку Грилишу и Кэлвину Филлипсу.

Они будут вызваны, однако, на матч с Северной Македонией девятнадцатого июня.