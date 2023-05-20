​«Арсенал» предложил Джаку «Милану» - но итальянцы отказались

После долгих лет выступлений швейцарский полузащитник албанского происхождения Гранит Джака покинет «Арсенал», его окружение работает над различными вариантами, наиболее реалистичным из которых представляется переход в немецкую Бундеслигу - там его с распростертыми объятиями ждет леверкузенский «Байер».

Между тем, Джака был не прочь поиграть в близкой ему во многих смыслах Италии, и его агент предложил услуги игрока «Милану». Однако команда Паоло Мальдини вежливо отказалась, сообщает arsenalinformer.co.uk.

Ранее Джака уже выступал в Германии за менхенгладбахскую «Боруссию».