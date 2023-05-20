Мика Ричардс прокатился на «Роллс-Ройсе» на 56 км\час - и неожиданно получил штраф

Бывший игрок «Манчестер Сити» Мика Ричардс «попал» на неожиданный штраф - 34-летний игрок прокатился на своем «Роллс-Ройс», но забыл о том, что надо следить за дорожными знаками, и в результате там, где можно было ехать максимум 30 миль в час (50 км/час), проехался со скоростью в 35 миль - а это уже превышение, 56,3 км/час на нашу метрическую систему.

Штраф Мике составил 1176 евро - не то, чтобы очень много для известного футболиста, рассекающего на «роллсе», но все же...

Мика Ричардс закончил карьеру в 2019 году выступлениями за «Астон Виллу». Привлекался для выступлений в сборной Англии.