Фирмино – о прощальном матче на «Энфилде»: «Уверен, я буду плакать»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино готовится провести последний домашний матч в составе команды.

Бразилец не продлил истекающий контракт, поэтому станет свободным агентом по окончании сезона. В субботу «Ливерпуль» проведёт последний домашний матч сезона против «Астон Виллы», в котором Фирмино получит возможность попрощаться с публикой «Энфилда».

«Для меня это особенный день. Я был бы полон решимости сыграть, даже если бы моя готовность оставляла желать лучшего. Думаю, если тренер не включит меня в состав, мне придётся постучаться к нему в кабинет... Шучу, конечно. Уверен, я буду плакать после финального свистка. Это будет очень эмоциональный момент», – цитирует Fotmob Фирмино.