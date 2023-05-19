Клопп прокомментировал возможный уход Келлехера из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о вероятном уходе голкипера Каомхина Келлехера предстоящим летом.

Как сообщили английские СМИ на прошлой неделе, ирландец интересен «Брентфорду». По словам Клоппа, трансфер практически исключён: «Келлехер? У него контракт с «Ливерпулем». Откровенно говоря, мне очень трудно представить его уход. Мы должны получить экстраординарное предложение, чтобы хотя бы задуматься о его продаже», – приводит Mirror слова немецкого специалиста.

Каомхин Келлехер является дублёром Алиссона Бекера в «Ливерпуле». 24-летний вратарь появился на поле лишь в четырёх матчах нынешней кампании.