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Директор «Баварии» может перейти в «Тоттенхэм» слухи

19 Мая 2023 • 22:40 Комментировать
Тоттенхэм
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Через 14 ч. 40 мин.

Согласно информации Kicker, технический директор «Баварии» Марко Неппе попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Сообщается, что немецкий специалист отвечал в «Баварии» за трансферы, в частности, за переходы Садио Мане, Райана Гравенберха и Нуссера Мазрауи, осуществленные прошлым летом. Только Маттейс де Лигт, перешедший из «Аякса» в 2022 году, пока доказал свою ценность.

В Германии утверждают, что эти неудачные трансферы не навредили репутации Неппе в глазах «Тоттенхэма». Если он окажется в лондонском клубе, то первой задачей специалиста будет назначение нового тренера вместо уволенного в марте Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Антонио Конте Садио Мане Нуссер Мазрауи Райан Гравенберх Маттейс де Лигт
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