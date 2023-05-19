Согласно информации Kicker, технический директор «Баварии» Марко Неппе попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Сообщается, что немецкий специалист отвечал в «Баварии» за трансферы, в частности, за переходы Садио Мане, Райана Гравенберха и Нуссера Мазрауи, осуществленные прошлым летом. Только Маттейс де Лигт, перешедший из «Аякса» в 2022 году, пока доказал свою ценность.

В Германии утверждают, что эти неудачные трансферы не навредили репутации Неппе в глазах «Тоттенхэма». Если он окажется в лондонском клубе, то первой задачей специалиста будет назначение нового тренера вместо уволенного в марте Антонио Конте.