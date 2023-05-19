Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк подтвердил интерес клуба к подписанию Кевина Шаде в ближайшее трансферное окно.

«Мы очень заинтересованы в выкупе Кевина Шаде в это трансферное окно», – заявил Франк.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб на 100% намерен активировать опцию выкупа и заплатить 24 миллиона евро за полноценный переход игрока. Таким образом, Шаде может стать новым приобретением клуба.

В текущем сезоне немецкий вингер провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. В зимнее трансферное окно игрок отправился в «Брентфорд» на правах аренды.