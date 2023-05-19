Назван лучший игрок топ-5 чемпионатов Европы по числу созданных моментов за матч

Реми Кабелла – лидер топ-5 сильнейших чемпионатов Европы по среднему числу созданных за матч моментов. Рейтингом делится портал Opta Sports.

Так, у француза, выступающего за «Лилль», в среднем 2,63 момента для своих партнёров за игру. На втором месте полузащитник «Байера» Флориан Вирц – 2,62 момента в среднем. Третье место разделили Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Херард Делофеу («Удинезе»). Замыкает пятёрку один из лучших полузащитников мира Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).

Напомним, ранее Кабелла продлил своё трудовое соглашение с «Лиллем». С 2019 по 2021 годы француз, напомним, выступал в России за «Краснодар».