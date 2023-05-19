В обозримом будущем «Манчестер Юнайтед» может быть продан. Одним из претендентов на приобретение статусного английского клуба является катарский шейх Джасим.

Как сообщает TodoFichaes, при успешной покупке «Манчестер Юнайтед» шейх Джасим планирует попытаться подписать звёздного нападающего Килиана Мбаппе. «Красные дьяволы» при таком раскладе могут сделать щедрое предложение «ПСЖ» и самому футболисту.

В то же время отмечается, что 24-летний Мбаппе никогда не рассматривал другие варианты по трансферу, кроме «Реала». Слухи и сейчас продолжают связывать французского форварда с мадридским грандом.

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