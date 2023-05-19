Клопп: «Ливерпуль» прощается с четырьмя легендами»

На неделе было объявлено о том, что по завершению сезона из «Ливерпуля» уйдут Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта. В преддверии последнего домашнего матча сезона комментарий по поводу ухода четвёрки футболистов дал Юрген Клопп.

«Эта игра будет очень сложной и эмоциональной. На мой взгляд, мы прощаемся с четырьмя легендами «Ливерпуля». Мне нравятся эти игроки. Но таков профессиональный футбол – ничто не вечно. Когда одна глава заканчивается, начинается следующая. Я всегда буду благодарен этим футболистам. Без них ничего бы не случилось», - сказал Клопп журналистам.

В субботу «Ливерпуль» будет принимать «Астон Виллу».