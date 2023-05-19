Галтье ответил на вопрос о Бернарду Силве – игрока связывают с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье получил вопрос о Бернарду Силве. Поговаривают, что парижский клуб хочет подписать звёздного полузащитника «Манчестер Сити» ближайшим летом.

«Прежде всего, он игрок «Манчестер Сити». Это футболист, которого я открыл для себя ещё тогда, когда он выступал за «Монако», куда его привёл Луиш Кампуш. Безусловно, это отличный игрок, но я повторяю ещё раз – он игрок «Манчестер Сити», - сказал Кампуш, чьи слова в социальных сетях приводит инсайдер Фабрицио Романо.

На неделе Бернарду Силва выдал шикарный матч против «Реала». «Манчестер Сити» победил со счётом 4:0, а португалец забил два первых гола.