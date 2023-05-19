Почеттино подпишет контракт с «Челси» на днях

Маурисио Почеттино всё ближе к получению должности главного тренера «Челси». Как сообщает портал Goal со ссылкой на авторитетное издание The Times, в ближайшие дни аргентинский специалист вылетит из Барселоны в Лондон. Там Почеттино подпишет контракт, рассчитанный на три сезона. Маурисио вступит в должность 1 июля.

Напомним, что ранее в Англии Почеттино тренировал два клуба – «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Аргентинец уже год находится без работы после увольнения из «ПСЖ».

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем сезоне команда не будет выступать в еврокубках.